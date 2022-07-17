انتشال جثتين لشقيقين غرقا بنهر النيل بالجيزة.. والأمن يكشف الملابسات

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثتين لشقيقين غرقا بنهر النيل في الجيزة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وقررت النيابة التصريح بدفنهما.

بلاغ بالواقعة

ورد بلاغ لشرطة النجدة بالجيزة، بغرق شقيقين في نهر النيل، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات وأقوال شهود العيان، أن الطفلين فقدا حياتهما نتيجة غرقهما في نهر النيل أثناء اللهو والسباحة.

وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة التصريح بدفنهما.