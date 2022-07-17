خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي للتقديم للصف الأول الثانوي

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات تقديم الصف الأول الثانوي 2023 ، لذا ازداد البحث خلال الساعات الماضية عن طرق معرفة كود الطالب بالرقم القومي لخريجي الشهادة الإعدادية الذين يريدون التقديم للمرحلة الثانوية وبدء مرحلة جديدة من تعليمهم الدراسي.

ويجب الحصول على كود الطالب بالرقم القومي قبل التقديم للصف الأول الثانوي، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم الفني.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن» فيما يلي طرق معرفة كود الطالب بالرقم القومي من أجل تقديم الصف الأول الثانوي 2023.

معرفة كود الطالب بالرقم القومي

ومن أجل معرفة كود الطالب بالرقم القومي يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - يدخل الطالب على هذا الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام على الأكواد من خلال الضغط هنا.

2 - إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم لمعرفة الكود الخاص به.

3 - يكتب الطالب البيانات والمحافظة التابع لها الطالب وتحديد نوعه إذا كان (ذكر - أنثى).

4- ثم الضغط على كلمة استعلام ليظهر لك كود الطالب.

وبعدها يتم استخدام الكود في تسجيل الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

ستظهر صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على بعض البيانات وهي اسم الطالب و وآخر ميعاد للتقديم في تلك المديرية.

انقر على خيار «الدخول إلى التنسيق» للدخول لصفحة «معلومات التنسيق، ومن الممكن أين ضغط الطالب على زر «المزيد» إظهار المعلومات كاملة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

ثم بعد التقديم الإلكتروني والقبول، يقوم الطالب بتقديم بعض الأوراق في المدرسة التي يتم قبولها بها وهي:

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

ملف ورقي للتقديم.