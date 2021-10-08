للتواصل والاستفادة.. كيف يمكنك الحصول على كود الطالب والمعلم؟

من أجل تسهيل التعاملات على منصات التعليم الإلكترونية، أطلقت وزارة التربية والتعليم الفني الحساب المدرسي الموحد خلال العام الدراسي الحالي، لعمل قاعدة بيانات دقيقة لجميع الطلاب والمعلمين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني «إيميل» موحد لكل طلاب المراحل التعليمية، لاستخدامه في الدخول على جميع المنصات التي سيتم استخدامها وإتاحتها للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كيفية عمل الحساب المدرسي الموحد، حيث يمكن للطلاب الحصول على البريد الإلكتروني عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

ويوجد كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، ويمكن الحصول عليه من المدرسة، أو يمكن الاستعلام عن كود الطالب من خلال الدخول النقر هنا واتباع الخطوات التالية.

- كتابة كل البيانات المطلوبة والتي تشمل الرقم القومي بالبطاقة الشخصية، تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد- اكتب النوع.

ثم اضغط على تسجيل دخول.

- وبعد تسجيل الدخول اكتب الرقم القومي الخاص بك والكود.

- ثم اضغط على التحقق من البيانات ستظهر لك بياناتك ومعها الحساب (الإيميل Office365) احتفظ بالحساب.

- اضغط على إعادة تعيين كلمة المرور Password بذلك تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

- وبعدها يمكنك تسجيل بياناتك في الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات من هنا والاستفادة مما تعرضه المنصات الإلكترونية للوزارة.

كيفية الحصول على حساب مدرسي موحد للمعلمين

ويمكن إنشاء حساب مدرسي موحد للمعلمين من خلال الضغط على هذا الرابط من أجل إيجاد سُبلٍ جديدة للتواصل والتعلُّم، كما يمكن من خلاله الاستفادة من خدمة مجانية للمدارس تَجمع بين الاجتماعات وجهًا لوجه والواجبات والمحادثات.

-بعد الدخول على الرابط السابق يقوم المعلم باختيار حساب المعلم.

اكتب الرقم القومي الخاص بالمعلم والكود السري.

بعدها يختار المعلم المربع الفارغ المكتوب أمامه «أنا لست روبوت».

- يقوم المعلم بالضغط على أيقونة التحقق من البيانات.

- كتابة البريد الاحتياطي له في الخانة المخصصة للكتابة، وبعد ذلك يقوم الموقع بإظهار كلمة السر الخاصة به.