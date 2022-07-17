2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو الماضي

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو الماضي بلغت 2.3 مليار جنيه.

واستعرض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الإفراج عن مشمول 7421 شهادة جمركية وارد نهائي

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 7421 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار.

344 مليونًا و203 آلاف جنيه ضرائب ورسوم خلال يونيو ببورسعيد

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 344 مليونًا و203 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و985 مليونًا و113 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 1093 بيانًا جمركيًا خلال يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ بقيمة إجمالية 2 مليار و58 مليونًا و496 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و649 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال يونيه الماضي، بلغت نحو 2 مليار و329 مليونًا و316 ألف جنيه.