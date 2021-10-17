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2.8 مليار جنيه حصيلة ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال سبتمبر الماضي

كتب:

منى صلاح
01:30 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
دكتور محمد معيط- وزير المالية

دكتور محمد معيط- وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

الإفراج عن 9 آلاف و78 شهادة جمركية في سبتمبر 2021

تلقى وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنَّ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 9 آلاف و78 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر سبتمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات».

504.2 مليون جنيه حصيلة الوارد.. و2.34 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة

وأضاف التقرير، أنَّ الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 504 ملايين و263 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و336 مليونًا و514 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أنَّ الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، صدرت خلال شهر سبتمبر الماضي، مشمول 1762 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و151 مليونًا و925 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وتمّ تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 669 ألفًا و436 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أنَّ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو 2 مليار و840 مليونًا و777 ألف جنيه.

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