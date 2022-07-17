القابضة للمياه: تحديث منظومة قياس الضغط والتصرف في المحطات

أكد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، استمرار تطوير وتحديث عملية قياس المياه المنتجة وتعزيز آليات تقليل الفاقد بشقيه الفيزيائي والتجاري بشبكات مياه الشرب واتخاذ الاجراءات التصحيحة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات.

تطوير قري «حياة كريمة» بمراكز

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أنه جارى تزويد المحطات الارتوازى بعدد 160 جهاز قياس تصرف في 7 مراكز على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز «منفلوط وأبوتيج وأبنوب وصدفا وديروط وساحل سليم والفتح».

تركيب 124 جهاز قياس تصرف على خطوط طرد المحطات الإرتوازى

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد في تصريحات صحفية الي انه تم تركيب 124 جهاز قياس تصرف على خطوط طرد المحطات الإرتوازى وجارى استكمال المتبقي منها في الآونة المقبلة للعمل على تقليل الفاقد من المياه المنتجة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة «DMA & DMZ & BIG ZOne» والبدء في تركيب أجهزة قياس تصرف وضغط على مداخل ومخارج تلك المناطق.

العمل على حل مشاكل المواطنين في أسرع وقت ممكن

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد انه تم تخصيص برنامج CMS لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة حلها فى أسرع وقت.