«حياة كريمة» بالاسماعيلية تنتهي من 95% من البنية التحتية لمياه الشرب

قال الدكتور محمد ترك منسق «حياة كريمة» في محافظة الإسماعيلية، إنَّه منذ التكليف بالعمل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمّ بدء العمل بمركز القنطرة شرق، على مستوى 16 قرية و37 تابعًا، لافتًا إلى العمل من خلال القرى الأم الرئيسية مثل قرية الجلبانة والسلام.

حصر شامل لاحتياجات المواطنين بالقنطرة شرق بالتعاون مع الجهات التنفيذية

وأضاف منسق حياة كريمة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنَّه جرى حصر احتياجات المواطنين بالقنطرة شرق بالتعاون مع الجهات التنفيذية، لافتًا إلى أنه العمل على إنشاءات البنية التحتية ومحاور مياه الشرب والصرف الصحي، منوهًا أن نسبة الإنجاز فيما يتعلق بمياه الشرب تجاوزت 95%، وتجاوزت فيما يخص الصرف الصحي 85%، مشيرًا إلى استمرار العمل بتركيب الوصلات المنزلية للمياه.

إنجاز 100% ببعض القرى فيما يتعلق بمراكز الشباب

وأوضح منسق حياة كريمة بالإسماعيلية أنه تم رفع كفاءة أكثر من 8 مدارس بالقرى والتوابع، وزيادة عدد الفصول ل25 فصل مثل مدرسة جلبانة الابتدائية ومدرسة الشهيد كريم مصطفى ومدرسة أبو بكر الصديق بقرية الأبطال، لافتًا إلى الوصول إلى نسبة إنجاز 100% ببعض القرى فيما يتعلق بـ مراكز الشباب، منوهًا إلى نسب الإنجاز العالية لتوصيل الغاز الطبيعي والكهرباء.

قوافل طبية وتجهيز مراكز الرعاية الصحية

ولفت إلى تجهيز مراكز طب الأسرة لتحقيق محاور الرعاية الطبية بالمحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية الصحة بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس في تنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى توفير القوافل الطبية لحصول المواطنين لحين تجهيز مراكز الرعاية الصحية.