100 مليار جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة أسيوط في 8 سنوات

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تفاصيل تسليم منازل قرى المحافظة بعد إعادة إعمارها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا: «خلال السنوات الثماني السابقة، ما تم إنفاقه من الدولة المصرية على محافظة أسيوط من استثمارات في المشروعات القومية وكل القطاعات، يتجاوز 100 مليار جنيه مصري».

المشروعات تشمل كل القطاعات

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، مقدمة برنامج «صباح الورد» على قناة TEN، أن أهم هذه القطاعات الصرف الصحي، الكهرباء، المياه، المحاور والطرق، والمشروعات البترولية وكلها تخدم أسيوط والمحافظات المجاورة، وتصب في نطاق البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مبادرة حياة كريمة أهم المبادرات التي شهدتها محافظات الجمهورية، إذ بدأت في أسيوط في عام 2019-2020، وذلك ببعض المشروعات التي استهدفت القرى الأكثر احتياجا وتشمل نطاق الـ11 مركزًا في المحافظة، بواقع 60 قرية مستفيدة في كل القطاعات مثل الصحة والتعليم ومراكز الشباب والصرف الصحي وغيرها.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

ولفت، إلى أن المرحلة الثانية بدأت في عام 2021، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى بشكل شامل في كل المجالات، وكان نصيب المحافظة في هذه المرحلة 7 مراكز، مثل ديروط، منفلوط، وساحل سليم، بإجمالي 149 قرية، حيث تشهد مشروعات متعلقة بالبنية التحتية وتخدم الأهالي في القرى.

وأوضح محافظ أسيوط، أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، وبعضها تمّ تنفيذه بالفعل، يتجاوز 1200 مشروع في 149 قرية بأكثر من 25 مليار جنيه.