اليوم.. أنغام تلتقي جمهورها على خشبة مسرح الأوبرا

تستعد الفنانة أنغام مساء اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022 لإحياء حفل غنائي كبير على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

وينطلق حفل الفنانة أنغام في تمام الساعة الثامنة مساء وسيصاحبها فى الحفل المايسترو هاني فرحات والفرقة الموسيقية الخاصة بها وستقدم عددا كبيرا من أغانيها الخاصة .

شروط حفل أنغام

وكانت دار الأوبرا المصرية قد وضعت عدة شروط لدخول حفل الفنانة أنغام كانت كالتالي:

- ممنوع التصوير.

- ممنوع دخول الأطفال تحت سن الـ 7 سنوات.

- ممنوع تحريك المقاعد.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقاعد التي تم حجزها واستلام تذكرتها.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء الكمامة.

آخر أعمال أنغام

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «لوحة باهتة» والتي تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهدتها الى أربعة ملايين ونصف.

وتقول كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف احنا طول فراقنا زي ايه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرا فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا بتلاقيهم

خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش