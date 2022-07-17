محافظ المنيا: محطة مياه ومجمع خدمي وزراعي ومركز طب أسرة بأبوقرقاص ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز أبوقرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مدينة أبوقرقاص، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس أحمد عاطف، ممثل جهاز التعمير، وممثلي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المعنية.

تنفيذ مشروعات في 19 قطاعا خدميا

قال المحافظ، إنه يجرى تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي بني مزار، وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.

وشملت جولة محافظ المنيا تفقد أعمال إنشاء محطة مياه بني عبيد وأعمال إنشاء المجمع الزراعي والأعمال الإنشائية لمركز طب الأسرة، ومجمع خدمات المواطنين وملعب بمركز الشباب بقرية بني عبيد.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعًا.

المحافظ يتابع توريد القمح ببني عبيد

وخلال الجولة ، تابع «القاضي» أعمال توريد محصول القمح للعام 2022 بشونة بنى عبيد، حيث حققت المحافظة المستهدف من التوريد، لافتاً الى أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الأحد بلغ 497 ألف طن ، واطمئن المحافظ على انتظام أعمال التوريد ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

كما التقي المحافظ خلال الجولة، بعدد من المواطنين حيث استمع لشكواهم ووجه بحلها، وناشدهم بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة.