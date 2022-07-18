نجمات لجأن لـ«البوركيني» في فصل الصيف.. أبرزهن شاكيرا وهبة مجدي

دائمًا مع انطلاق فصل الصيف، تثار عدد من الأزمات في بعض الشواطئ السياحية أبرزها ما يتعلق بارتداء المايوهات للفتيات والنساء، سواء كان بيكيني أو بوركيني، وخطف عدد من النجمات الأنظار إليهن بارتداء المايوه البوركيني، ليس في مصر والعالم العربي فقط ولكن نجمات هوليود ظهرن وهن يرتدين البوركيني.

نجمات بـ البوركيني على شاطئ البحر

وترصد «الوطن» من خلال الظهور التالية أبرز النجمات اللاتي قمن بارتداء المايوه البوركيني، وذلك من خلال السطور التالية:

هبة مجدي

في الساعات الأخيرة، تصدرت الفنانة هبة مجدي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، على إثر ظهورها بصحبة زوجها الفنان محمد محسن، وهي ترتدي البوركيني بألوان زاهية.

حنان ترك

ظهرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، في الصيف الماضي وهي تلعب وسط المياه وترتدي البوركيني، وتضع فوقه لمسة مختلفة من خلال قطعة قماش شيفون، وتداول وقتها عدد من رواد السوشيال ميديا هذه الصور التي تصدرت التريند.

كيم كارداشيان

ومن النجمات العالميات، ظهرت كيم كارداشيان، وهى ترتدي البوركيني بصحبة والدتها، ويقفان سويًا على شاطئ البحر، بخلاف ظهورها المعتاد بـ البكيني.

ليندسي لوهان

فاجأت نجمة هوليود ليندسي لوهان، جمهورها ومتابعيها في وقت سابق قبل نحو 5 سنوات وهي تقوم بارتداء البوركيني ووضع غطاء الرأس، خلال جولتها السياحية في دولة تايلاند، وبعد عدة شهور نشرت صور لها وهى ترتدي مايوه البكيني من جديد.

شاكيرا

من أشهر النجمات اللاتي يظهرن بملابسهن العادية وسط أمواج البحر، دون الحاجة لارتداء البكيني، وظهرت قبل ذلك على الشاطئ وهى ترتدي بدلة سوداء اللون أشبه بالبوركيني.