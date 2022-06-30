الغرف السياحية: فنادق الغردقة مستعدة للعيد.. وقرار مهم بشأن «البوركيني»

قال تامر نبيل، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ فنادق الغردقة ومرسى علم، استعدت لاستقبال التدفقات السياحية الوافدة إليها خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، موضحا أنّ المدن السياحية في البحر الأحمر ستستقبل أعداد كبيرة من السياح الأجانب والعرب إلى جانب المصريين خلال تلك الفترة، كما أنّ نسب الإشغال المتوقعة خلال عيد الأضحى بفنادق الغردقة ستتجاوز حاجز الـ90%، وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية.

زيادة أعداد السياح في الغردقة خلال العيد

وأضاف نبيل لـ«الوطن»، أنّ أعداد جيدة من المواطنين المصريين فضلا عن السياح العرب قرروا قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بفنادق مدينة الغردقة، بالتوازي مع استمرار توافد السياحة الأجنبية، خاصة الوافدة من ألمانيا وبريطانيا وبولندا والتشيك والمجر، ما يرفع نسب الإشغال الفندقي في المدينة خلال تلك الفترة.

من جهته، توقّع الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، ارتفاع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال إجازات عيد الأضحى المبارك لأكثر من 75% وقد تصل لـ80% بسبب حجوزات اللحظات الأخيرة، موضحا أنّ المنشآت الفندقية بالمدن السياحية بجنوب سيناء، استعدت لاستقبال السياح الأجانب والعرب والمصريين خلال عيد الأضحى.

إجراءات احترازية

ولفت إلى أنّه رغم تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، إلا أنّ الفنادق مستمرة في تنفيذ العديد من الإجراءات الإحترازية، وأهمها عمليات التعقيم بالمنشآت الفندقية والتي تتم بشكل دوري.

وأكد عبداللطيف، عدم وجود أي أزمات بفنادق شرم الشيخ لنزول المصريات أو العرب حمامات السباحة بمايوه البحر الشرعي «بوركيني»، طالما أنّ الخامات المصنوع منها لا تؤثر او تتفاعل مع المياه، متوقعا أن تشهد إجازات عيد الأضحى توافد أعداد جيدة من السياح العرب والمصريين.