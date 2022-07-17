«الممثلين» تكشف تطورات الحالة الصحية لـ حمدي الوزير: «يخضع لفترة نقاهة»

أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، استقرار الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه عملية دقيقة في القلب منذ أيام، ومن المقرر أن يعود لاستئناف نشاطه الفني من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مكرم، في تصريح لـ «الوطن»، إن الفنان حمدي الوزير يخضع حاليا لفترة نقاهة حتى يعود لجمهوره من جديد.

ومن جانبها، كشفت مي الوزير، ابنة الفنانة حمدي الوزير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، الذي خضع لعملية جراحية دقيقة في القلب قبل أيام.

استقرار الحالة الصحية لـ حمدي الوزير

وقالت مي الوزير، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية لوالدها مستقرة ولم تشهد أي تحسن، وذلك بعدما حدثت له مضاعفات بعد العملية، وخضع للعلاج منها حتى استقرت حالته.

وحرصت ابنة حمدي الوزير، على توجيه الشكر إلى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، لاهتمامهم بحالة والدها الصحية، قائلة: «الفنان أشرف زكي والفنانة نهال عنبر بيتواصلوا معانا بشكل شبه يومي، معي وشقيقتي وكذلك الفريق الطبي المُعالج له للوقوف على تفاصيل الحالة والاطمئنان عليه».

وطالبت مي الوزير، جمهورها بالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، قائلة: «شوفت اد ايه الناس بتحبه وبتدعيله، ربنا يتم شفاه على خير، ويخرج من الأزمة دي على خير».

تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها حمدي الوزير

تعرض الفنان حمدي الوزير لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية دقيقة في القلب استمرت قرابة 6 ساعات، وتعرض إلى مضاعفات أدت إلى اضطرار الأطباء لوضعه تحت الملاحظة حتى يطمئنوا على حالته الصحية.

وتوالت التعليقات على الفنان حمدي الوزير من أصدقائه بالوسط الفني، حيث حاول عدد كبير منهم زيارته خلال الفترة الماضية، ولكن الزيارة كانت ممنوعة لحين تحسن حالته الصحية.