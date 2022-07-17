محظورات في قانون العمل الجديد تعرضك للفصل من وظيفتك

احتوى قانون العمل الجديد على العديد من البنود التي من شأنها تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حتى يتمتع كل منهما بحقوقه إضافة إلى تحديد واجبته، الذي بدوره إلى سير عجلة الإنتاج، بشكل أفضل فيساعد في استقرار المجتمع من العديد من النواحي، أبرزها هي الناحية الاقتصادية، وجاء القانون لتنظيم هذه العلاقة في القطاعي العام والخاص أيضا.

حالات الفصل في قانون العمل الجديد

واحتوى قانون العمل الجديد عدد من المحظورات التي من شأنها تهديد مكان العامل في عمله، ومن أبرز الأمور التي منعها قانون العمل الجديد هي أن يقوم الموظف بالعمل لدى مؤسسة أخرى - سواء بأجر أو بدون أجر - وينتج عن ذلك خلل في أدائه وانتاجه في وظيفته الأساسية، أو أن يكون عمله لدى مؤسسة أخرى سببا في أن يتم منافسة صاحب العمل، أو أن يقوم العامل بمساعدة الغير في التعرف على أسرار المؤسسة، في هذه الحالة ووفقا للقانون، فيجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل.

حظر قبول الهدايا في قانون العمل الجديد

كما حظر قانون العمل الجديد قبول الهدايا والمكافآت والعمولات والمبالغ وغيره من الأشياء بأي صفة كانت، ووضعها واحدة من الأفعال التي تعرض فاعلها إلى الفصل من منصبه، كما حظر على العامل أن يقوم بالاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو أشخاص يمارسون نشاط مماثل لنشاطه، والحالة الوحيدة التي لا يسري عليها هذا الحظر هي حالة أن يكون هذا الاقتراض من المصارف.

فضلا عن أن قانون العمل الجديد قد حظر على العامل أن يمارس نشاط يكون مماثلا للنشاط الذي يقوم به صاحب العمل في أثناء قيام علاقة عمل، أو حتى الاشتراك في أنشطة من هذا القبيل، سواء كشريك او كعامل، كما جاء في القانون،أنه في احتفظ العامل بأحد الأوراق أو المستندات الخاصة بالعمل، لنفسه، أو ساعد الغير في الحصول عليها أو على معلومات منها، يعاقب أيضا في هذه العمل بالفصل من العمل.