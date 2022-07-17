صوامع وشون مطروح تستقبل 3039 طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أعلن اللواء خالد شعيب مطروح أن الكمية الموردة من محصول القمح بالمحافظة لهذا الموسم بلغت 3039.610 أطنان، من بينها 25039610 أطنان جرى توريدها لصومعة الشمامة بمركز الحمام، و5000 طن لشركة مطاحن الإسكندرية، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد وحتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة التوريد تخطت المستهدف لهذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية.

عام استثنائي في إنتاج القمح

وقال محافظ مطروح، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية، إن هذا العام كان استثنائيا في إنتاج القمح بتضافر كل الجهود والمتابعة المستمرة، وإحكام السيطرة والرقابة لمنظومة التوريد، وتذليل أي عقبات ووضع حلول فورية لإنجاح هذ الموسم، وتوريد أعلى نسبة من الأقماح وبجودة عالية، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة والإجراءات التيسيرات التي قدمتها الدولة للموردين حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها.

12415 فدانًا مزروعة بالقمح

وأضاف المحافظ، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بمحافظة مطروح تُقدر بمساحة 12415 فدانًا مروية بقرى بنجر الخريجين في مركز ومدينة الحمام، إضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية في الحمام والعلمين.

إنتاج الشعير الصحراوي

وأوضح المحافظ أن مطروح تنتج كميات كبيرة من الشعير الصحراوي من أجود أنواع الشعير المزروعة على مياه الأمطار، من مدينة الضبعة شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا في مساحات شاسعة، تمتد إلى القرى والنجوع المحيطة، ويتم زراعتها على الطبيعة دون إضافة كيماوي، وتعد من أنقى وأفضل زراعات الشعير في مصر، كما نجحت بحوث الصحراء في زراعة القمح في واحة سيوة على الرغم من ارتفاع نسبة الملوحة بها وأعطته إنتاجية عالية.