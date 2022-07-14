مدبولي: زيادة الدعم التمويني 90 مليار جنيه.. وبرنامج لتحفيز زراعة القمح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة رفعت الدعم التمويني 90 مليار جنيه في الموازنة العامة هذا العام بدلًا من 87 مليار بالعام الماضي.

وتحدّث مدبولي، خلال كلمة له قبل قليل، عن منظومة القمح المحلي وجمعه وتسليمه وتوريده، موضحا أنّ الحديث تضمّن نقاشات عديدة بين الفلاحين، حيث تطبّق الدولة لأول مرة منظومة جديدة لدعم الفلاح، بدلًا من منظومة توريد وتسليم القمح الاختياري.

إرتفاع سعر أردب القمح

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الحكومة المصرية عمدت لدعم الفلاحين من خلال رفع سعر الأردب من 710 جنيهات في العام الماضي إلى 810 هذا العام، إضافة إلى زيادة 60 إلى 70 جنيها كحافز إضافي، حيث وصل متوسط الأردب إلى 880 جنيها.

الحصول على 80% من القمح المستهدف

وأوضح مدبولي، أنّ الدولة المصرية كانت تستهدف جمع 5 إلى 5,5 مليون طن من القمح المحلي، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم، لافتًا إلى نجاح المنظومة الجديدة في الحصول على أكثر من 4 ملايين طن، أي تحقيق أكثر من 80% من القمح المستهدف الحصول عليه من قبل الدولة.

برنامج جديد لتحفيز الفلاحين لتوريد القمح

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّه جرى الاستفادة من التجربة من خلال العديد من النقاط، مشيرًا إلى بدء النقاشات داخل الحكومة بالفترة الحالية قبل بدء الموسم المقبل للقمح في بأكتوبر، لتقديم منظومة أكثر تحفيزًا لصغار الفلاحين لتوريد القمح.

وأشار مدبولي، إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في تسليم القمح من صغار الفلاحين الذين تقدر حيازتهم بمجموعة من القراريط، حيث يفضل معظمهم الاحتفاظ بالمحصول سواء للاستخدام الشخصي أو لبيعه للقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ تعاون صغار الفلاحين مع القطاع الخاص لا بأس به، فبهذا التعاون تكون المنتجات داخل السوق المصري، ما ينعكس على تخفيف الأعباء الناتجة عن الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية.

وأكد مدبولي، أنّه قبل بدء موسم القمح ستُعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية، بآليات أفضل لتشجيعهم.