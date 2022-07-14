مدبولي: الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز رغم الارتفاع الجنوني في أسعار القمح

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ سعر أنبوبة البوتاجاز مرتبط بأسعار الوقود، موضحا أنّه كان 65 جنيها، في الوقت تتكلّف فيه الدولة 150 جنيها لإنتاجها.

دعم أنبوبة البوتاجاز

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ تكلفة الأنبوبة على الدولة أصبحت 200 جنيه، فزادت على المواطنين بـ10 جنيهات فقط، وبالتالي فإنّ دعم البوتاجاز سيزيد هذا العام، إضافة إلى دعم المواد البترولية من 18 إلى 30 مليار جنيه.

وتابع رئيس الوزراء: «لدينا برنامج شديد الخصوصية في هذا الأمر، وكنا حريصين على استمرار دعم منظومة الخبز رغم الارتفاع الجنوني في سعر القمح على مستوى العالم».

دعم رغيف الخبز

وأوضح مدبولي، أنّ الدولة تستهلك يوميا 270 مليون رغيف خبز مدعم، ونقترب في السنة من 100 مليار جنيه، متابعا: «كنا نشتري القمح بمتوسط سعر الطن نحو 260 دولارا، وفي الفترة السابقة وصل سعر الطن إلى نحو 500 مليون دولار، وفي المتوسط كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة 60 قرشا، ويُباع للمواطن بـ5 قروش، لكن تكلفة الرغيف زادت إلى 80 قرشا، وما زالت الدولة مستمرة في دعمه للوصول إلى المواطن بنفس السعر، وهو 5 قروش».

وأردف: «لو بنتكلم في 100 مليار جنيه في السنة و20 قرش زيادة في التكلفة على الدولة، يعني بنتكلم عن 20 مليار جنيه إضافية على دعم الخبز، والدولة بتتحمل ده دلوقتي، لأن الخبز شيء مهم جدا واحنا حريصين على تحقيق الاستقرار».