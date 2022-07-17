مدبولي يلتقي وزير الشباب والرياضة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تتمثل في بناء الإنسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن المحاور والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة تتمثل في بناء الإنسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

وأضاف: «تتضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة كذلك محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي عبر توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة».

الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم النشاط الرياضي للأندية

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم النشاط الرياضي للأندية، وتشجيع الاستثمار الرياضي بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن دعم الأندية الرياضية بالمحافظات الحدودية.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الفئات التي تدعمها الوزارة بالأندية الرياضية والدعم السنوي المُقدم للأندية بالمحافظات والأندية الرياضية المُشاركة بالبطولات العالمية والأفريقية خارج مصر في الألعاب الجماعية (القدم، اليد، السلة، الهوكي، والطائرة).

وعرض الدكتور أشرف صبحي أيضًا مجالات الطرح الاستثماري بالهيئات الرياضية التي تتمثل في استغلال قطع الأراضي غير المستغلة والأسوار الخارجية ومكونات الأندية التي تشمل: حمامات السباحة والملاعب، والصالات الرياضية، والفنادق والنُزل، والمحلات التجارية، والكافيتريات والقاعات، والجراجات والحضانات.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروعات وزارة الشباب والرياضة التي تنفذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحا أن إجمالي عدد مراكز الشباب الجاري تطويرها من خلال وزارة الشباب والرياضة يبلغ 54 مركز شباب، تم الانتهاء من 40 مركزًا، فيما يبلغ عدد مراكز الشباب الجاري إنشاؤها وتطويرها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 1003 مراكز شباب.