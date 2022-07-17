مسؤول أوكراني: روسيا تستعد لمرحلة جديدة من الهجوم ضدنا

قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا بعد أن قالت موسكو إن قواتها تكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات.

ومع بدء الشحنات الغربية للأسلحة بعيدة المدى في مساعدة أوكرانيا بساحة المعركة، قصفت الصواريخ الروسية المدن في ضربات تقول كييف إنها قتلت العشرات خلال الأيام الأخيرة.

وقال فاديم سكيبيتسكي، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، إنها ليست فقط ضربات صاروخية من الجو والبحر، ويمكننا أن نرى القصف على طول خط المواجهة بأكمله، وهناك استخدام نشط للطيران التكتيكي والمروحيات الهجومية وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

زيلينسكي: روسيا لا تريد إنهاء الحرب

فيما نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بعض التصريحات المؤثرة حول حالة الصراع في بلاده اليوم، إلى جانب بعض الصور للجيش الأوكراني.

وكتب زيلينسكي: «هذه حرب في أوكرانيا بدأتها روسيا، وتستمر فيها موسكو ولا تريد إنهاءها».

وأضاف: «أوكرانيا تدافع عن أرضها وسيادتها، وتناضل من أجل السلام، هذه مفارقة قاسية للقرن الحادي والعشرين، وهذا هو الواقع بالنسبة لنا»، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

مدفيديف: الأوكرانيون ليسوا أعداء لروسيا

في المقابل، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الأوكرانيين ليسوا أعداء لروسيا، ولكن الأوساط القومية في سلطات كييف تشكل تهديدًا لأمن روسيا القومي، قائلًا: «الأوكرانيون ليسوا أعداء لنا على الإطلاق بل الذين هم في السلطة هناك من قوميين متعصبين، يشكلون تهديدًا لأمننا وأمن سكان دونباس».

ونوه بأنه في العقود الأخيرة، لم يرغب أحد في الاستماع إلى مخاوف روسيا بشأن توسع الناتو، والقيادة الأوكرانية رفضت حل النزاع في دونباس، قائلًا: إن الذين يعتقدون أن القرم ليست روسية يشكلون تهديدًا منهجيًا بالنسبة لروسيا.