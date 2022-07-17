رئيس «المصريين الأحرار» يعين ثلاثة نواب و4 أعضاء بالمكتب السياسي

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارات داخلية لترتيب وتنظيم العمل الحزبي، وفق قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للحزب الفصل السابع مادة 43 الفقرة 16 والمادة 44 من اللائحة، قرار رقم (74) لسنة 2022 تعيين الآتي أسمائهم، أعضاء بالمكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، الدكتورة إيناس صبحى وهبة، الدكتور عماد مصطفى حمزة البناني، أحمد محمد عمر مشعل، رائد إبراهيم مقدم خليل.

اختيار 3 نواب لرئيس الحزب

كما أصدر قرار بناء على لائحة النظام الأساسي للحزب، وفق الفصل السابع المادة 43 الفقرة 6 قرار رقم ( 75) لسنة 2022 تكليف كل من:

إسلام سامى محمد الغزولي نائبا لرئيس الحزب للشئون السياسية، اللواء ناصر فوزى محمد قطامش نائبا لرئيس الحزب للشئون التنظيمية، عاطف لمعى ملك أرمانيوس نائبا لرئيس الحزب للشئون المالية، تكليف اللواء نبيل أحمد السيد مساعداً لرئيس الحزب للعلاقات الحكومية.

لقاءات مستمرة مع قيادات الحزب

ويأتي ذلك عقب لقاءات مستمرة مع قيادات الحزب، لتنسيق العمل الداخلي، وتكليف وإسناد مهام جديدة لأبناء المصريين الأحرار للعمل على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع الشارع، والوصول لأفضل السبل لخدمة الوطن، ويواصل رئيس الحزب لقاءات القيادات وأعضاء الهيئة العليا لإعادة ترتيب وإسناد المهام، وفق الرؤية العامة لتحقيق الاستراتيجية المنشودة لحزب المصريين الأحرار.