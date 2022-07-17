وزير النقل: توجيهات من القيادة السياسية بدعم العاملين وضمان حقوقهم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع عدد من العاملين في بعض شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري والشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الأنفاق، وذلك في اجتماع موسع استمر عدة ساعات.

تدريب وتأهيل الموظفين بأحدث النظم العالمية

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالارتقاء بالعنصر البشري والاستفادة المثلي من العاملين المتعاقدين مع شركات الوزارة، وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث النظم العالمية لمسايرة التقدم الكبير الذي يشهده قطاع النقل على مستوى العالم، وكذا في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تسكين الموظفين الذين انتهت عقودهم على عدد من الوظائف التخصصية بشركات الوزارة والشركات العالمية والمصرية المتعاقدة مع الوزارة، لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الحديثة، والتي جرى الاتفاق معها على أن تتعدى نسب العاملين المصريين بها لأكثر من 95%.

وأكد الوزير خلال لقاءه بالعاملين، أنّه لا تفريط في أي عامل بوزارة النقل، ويجب إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها، والذين انتهت عقودهم في شركات أخرى في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها، لإدارة وتشغيل المرافق الجديدة، موضحا أنّ توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل للعاملين وضمان حقوقهم، بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن وخاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أنّ العمل جار على مدار الساعة، لتكون قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة، ويتم تنفيذ خطة تطوير قطاعات النقل، مشيرا إلى أهمية التدريب المستمر للعاملين على الأعمال التي يتم تنفيذها، وأنّ كل موظف يجب أن يؤدي مهامه على أكمل وجه، إذ إنّ البلاد تُبنى بالجهد والعمل.

وتابع وزير النقل، أنّ الوزارة ستدعم من يرغب في التعاقد مع الشركات الجديدة الجاري تشكيلها بواسطة القطاع الخاص، لإدارة وتشغيل وسائل النقل الجديدة، مع الاحتفاظ بوظيفته في الشركة الأصلية، ويحصل على إجازة دون مرتب مع دفع الاشتراك الخاص به من التأمينات والمعاشات.

الارتقاء بالعنصر البشري

وأشار الوزير، إلى أنّ العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح، والوزارة تهدف لتنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشري لسد احتياجات السوق المحلي في مجال النقل، والانطلاق إلى دول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل في مجال النقل بها، خاصة وأنّ العامل المصري من أمهر العاملين على مستوى العالم، خاصة مع استمرار تدريبه وإعادة تأهيله وفق أحدث النظم العالمية.

وأكد وزير النقل، أنّه جرى الاتفاق مع الشركات العاملة المتعاقدة مع الوزارة في مجالات النقل كافة، على تدريب العاملين في الوزارة على أيدي خبراء أجانب متخصصين، سواء في مصر أو في الدول الأوروبية، على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على إعداد العمال والفنيين والمهندسين، الذين سيتم التعاقد معهم بالشركات العالمية في أوروبا.