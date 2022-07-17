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عاجل .. حريق هائل بمنطقة الكرنك وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة

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أبو الحسن عبد الستار
06:32 م | الأحد 17 يوليو 2022
جانب من الحريق

جانب من الحريق

اندلع، منذ قليل، حريق هائل بمنطقة السبتية خلف الكرنك بارك، شمال الأقصر، وتجرى الآن عمليات السيطرة على النيران، دون خسائر في الأرواح حتى الآن.

الدفع بسيارات إطفاء

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغًا باندلاع حريق هائل بمنطقة السبتية خلف الكرنك بارك، في النخيل، وانتقل منها لعمارة سكنية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق، وتم إخلاء المنازل المجاورة من السكان تحسبًا لانتقال الحريق إليها.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار