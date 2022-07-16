مقتل شاب على يد شخصين بطعنات في الرقبة جنوب الأقصر

لقى شاب مصرعه قتلاً على يد شخصين، في مشاجرة على كورنيش النيل بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إسنا المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثمان شاب مقتول بمياه النيل

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العقيد مروان عاطف، مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بالعثور على جثمان شاب مقتول في مياه نهر النيل، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى إسنا، وبالبحث تبين مقتل الشاب بطعنات في الرقبة على يد شابين لخلافات مالية بينهما وبين المجني عليه، على كورنيش النيل بإسنا.

وعلى الفور، انتقل لمكان الواقعة كل من العميد محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والعقيد مروان عاطف، مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم إسلام هندي، نائب مأمور المركز، والرائد أحمد عبدالخالق قورة، والنقيب إبراهيم الحيني، والنقيب أيمن محروس، ضباط مباحث المركز، يرافقهم ضباط وأفراد المسطحات المائية والإنقاذ النهري.

انتشال جثة المجني عليه وضبط الجناة

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي بمدينة إسنا، من انتشال جثة المجني عليه، بعد ساعات من الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا، كما تم ضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، وجرى انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب استصداره من النيابة العامة.