الحزن القاتل.. كواليس وفاة مسن بعد غرق أحفاده الـ6 في ترعة الأقصر

حل خبر غرق أطفال الأقصر الـ6 كالصاعقة على جدهم، فسكن الحزن قلبه فكان يسير خلف نعوش جثامين أحفاده جسدًا بلا روح، مزق الحزن فؤاد الرجل الستيني «خيري برعي» حتى أصبح جثة هامدة بعد يومين فقط من فراق أحفاده، ليوارى الثرى بجانهم في مقابر الأسرة بقرية صوص في نقادة.

الحزن مزق قلب جد أطفال الأقصر

كارثة غرق أطفال الأقصر في ترعة الرواجح بالقرنة طالت 11 شخصًا، وهم رجل وسيدتان و7 أطفال بينهم 6 من أسرة واحدة وهم أحفاد «مسن نقادة» المتوفى بعد أقل من 48 ساعة على مصرعهم وهم سارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، وإبراهيم الحسن محمد، وزكريا الحسن محمد، وفاطمة الحسن محمد، بالإضافة إلى الطفل ويوسف الراعي باهي.

جنازة جد أطفال الأقصر

عم الحزن الشديد قرية صوص واتشحت بالسواد مرة أخرى وهي تشيع جثمان جد الأطفال الغرقى «خيري برعي»، وهو الجد من الأم بعد صلاة الجمعة في مشهد مؤلم أبكى جميع المشيعين للجنازة التي شهدها الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة.

حزن على منصات التواصل الاجتماعي

وتسبب حادث غرق أطفال الأقصر الذين كانوا يستقلون ترسيكل مع 3 آخرين في حالة من الحزن الشديد انتقلت إلى منصات التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا على نطاق واسع سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم زويهم الصبر على فراقهم المؤلم بعد غرقهم في ترعة الأقصر.

انتشال جثامين ضحايا التروسيكل المنكوب

وبعد الحادث انتقلت قوة أمنية من الانقاذ النهري وعشرات الأسرة للمساهمة في انتشال جثامين المتوفين الـ11 في حادي التروسكيل المنكوب الذي سقط في ترعة ترعة الرواجح بالقرنة بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائقه، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثامين المتوفين بعد مناظرتها طبيًا.