وفاة جد الأطفال الستة الغرقى في الأقصر.. «حزن على فراقهم»

شيع أهالي نجع الحرازات التابع لقرية صوص في مركز نقادة، جثمان جد الأطفال الـ6 ضحية الغرق في ترعة الأقصر رابع أيام عيد الأضحى، وذلك بعد حزن شديد انتاب الرجل المسن بعد فراق أحفاده في لمحة بصر بغرقهم دفعة واحدة خلال رحلة العودة.

وفاة جد الأطفال الغرقى في ترعة الأقصر

حالة من الحزن سادت بين أهالي النجع والقرية على حالة الفراق الجديدة، بوفاة جد الأطفال لأمهم، والذي دخل في حالة نفسية شديدة أدت لوفاته ليلحق بأحفاده ويدفن بجوارهم.

وكانت ترعة القرنة في محافظة الأقصر، شهدت سقوط تروسيكل به أسرة كاملة مكونة من 11 شخصا، وهم 8 أطفال وموظف وسيدتين، وأسفر عن مصرع 7 أطفال من بينهم 6 أشقاء، وابن خالتهم، ونجاة الزوج والزوجة وابنهم، وربة منزل أخرى أم الضحية السابعة.

تشييع جثامين الأطفال السبعة

ويوم الأربعاء الماضي، تم تشيع جثامين الأطفال السبعة دفعة واحدة، ودفنهم في مقابر العائلة في صحراء نقادة جنوب محافظة قنا، وسط حالة من الحزن الشديد.

وحددت الأجهزة المعنية هوية الأطفال الـ7 الذين لقوا مصرعهم في ترعة الرواجح بالقرنة، وهم سارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، ويوسف الراعي باهي، وإبراهيم الحسن محمد، وزكريا الحسن محمد، وفاطمة الحسن محمد.