حبس المتهم بقتل شاب في محل «بلاى ستيشن» 15 يوما على ذمة التحقيق

جدد قاضى المعارضات صباح اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل شاب لخلافات سابقة بينهما في عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشاجرة داخل محل بلاي ستيشن بين المجني عليه وصديقه ما نتج عنه تدخل المتهم لفض تلك المشاجرة وإنهاء الخلافات لكن تطور الأمر لتصبح المشاجرة مع المتهم بدلاً من الشاب الآخر وشهدت سب وقذف وشتائم بألفاظ نابية، ما أدى لإلتقاط المتهم صاحب محل البلاى ستيشن سكينا وسدد طعنة نافذة للمجني عليه في منطقة الصدر كانت كافية ليلقى مصرعه في الحال.

مصرع شاب في مشاجرة

وكانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع شاب إثر نشوب مشاجرة وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة للتأكد من صحتها فيما نقل الأهالي الشاب المجني عليه لأقرب مستشفى لمحاولة إنقاذه لكنه توفى متأثراً بإصابته.

مشاجرة على أولوية الجلوس

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم أثناء حدوث الواقعة والذين شهدوا بأن المتهم كان يحاول فض المشاجرة والخلاف بين المجني عليه وصديقه على أولوية الجلوس على أجهزة الكمبيوتر للعب ماتش كرة إلا أن الموضوع تبدل وأصبح مع المتهم فالتقط مقص من المحل ووجه طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم واستهدافه كما نجحت في القاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة في لحظة غضب بعدما نشبت مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتعدى من خلالها المتهم على المجني عليه وهو يحاول الدفاع عن نفسه وتم إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب لتحديد أسباب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب ذلك.