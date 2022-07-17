السيطرة على حريق بمنطقة الكرنك في الأقصر.. نشب بالنخيل وامتد للمنازل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر، منذ قليل، على حريق هائل نشب بأشجار نخيل وامتد للمنازل المجاورة بمنطقة السبتية، بجوار معبد الكرنك.

حالات اختناق

وأسفر الحريق عن احتراق عشرات أشجار النخيل وبعض محتويات المنازل، كما تسبب الحريق في إحداث إصابات باختناق أثناء محاولة الإطفاء، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولي.

الدفع بسيارات الإسعاف والاطفاء

وانتقل كل من اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، واللواء علي شرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى موقع الحريق وتم الدفع بعشرات سيارات الإطفاء والاسعاف للسيطرة على الحريق، الذي شب في كرم للنخيل وامتد لثلاثة منازل مجاورة، واستمرت عمليات الإطفاء نحو الساعتين ونجحت في اخمادها.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في سبب الحريق الذي لم يتضح بعد.