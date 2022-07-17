3 أغنيات لـ«لطيفة» ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في العالم.. بينها هنعيشها مرة واحدة

دخلت 3 أغنيات للفنانة لطيفة من ألبومها الجديد في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة حول العالم على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتمثلت أغنيات لطيفة الجديدة التي دخلت قائمة الأكثر مشاهدة في «هنعيشها مرة واحدة» و«أعطيني دوم» و«أحسن أحسن»، ضمن أكثر 25 أغنية مشاهدة حول العالم من بين 5 أغنيات طرحتها لطيفة في ألبومها الجديد.

هنعيشها مرة واحدة في المركز الـ24

وجاءت أغنية هنعيشها مرة واحدة في المركز الرابع والعشرين، وأحسن أحسن بالمركز السادس والعشرين، وأعطيني دوم في المرتبة الثامنة والعشرين.

وكشفت منصة أنغامي عن وجود أغنيات لطيفة في قوائم الأكثر تداولا بأكثر من دولة عربية؛ أبرزها سوريا والعراق وليبيا، وجاءت أغنية «أعطيني دوم» في الأكثر تداولا على أنغامي العراق، وأغنية «طار طار» تصدرت تطبيق أنغامي المغرب، وأيضا أغنية أعطيني دوم في سوريا.

ألبوم لطيفة الجديد

ويتضمن ألبوم لطيفة الجديد، 5 أغنيات، وهي:

- «هنعيشها مرة واحدة» من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي.

- «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

- «أعطيني دوم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «معشوق حبيبو هنا» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «طار طار» من كلمات وألحان رضا شعير.