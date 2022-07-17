رسالة مهمة من «الصحة» للمواطنين بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، السر وراء مناشدة الوزارة للمواطنين بالحصول على جرعة تنشيطية رابعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ ذكر أننا الآن نتحدث عن المناعة المكتسبة إما عن طريق أخذ اللقاح أو الإصابة السابقة، لأنها ليست مناعة أبدية، فهي مثل أنواع أخرى من الفيروسات تحتاج إلى تلقيح موسمي مثل الإنفلونزا، بينما هناك تلقيح يؤخذ مرة واحدة في العمر، مثل لقاح الحمى الصفراء.

المناعة المكتسبة تضعف قوتها بعد 6 لـ8 أشهر

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن ما أثبتته الدارسات أن المناعة المكتسبة سواء من اللقاحات أو الإصابة السابقة بفيروس كورونا، تضعف قوتها بعد 6 لـ8 أشهر عن الفترة الأولى، وبالتالي أثبتت الدراسات أن الجرعة التنشيطية تُعيد مرة أخرى القوة المطلوبة في التعامل مع الإصابات الشديدة، ومن هنا تكمن النصائح التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات.

موعد الحصول على الجرعة التنشيطية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: « كل من مضى على آخر لقاح له سواء كان تعزيزيا أو كاملا 6 أشهر، إذا كان عمره أقل من 60 سنة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة، أو نقص في جهازه المناعي، عليه أن يأخذ جرعة تنشيطية (بغض النظر عن رقمها كام)، أما إذا كان الشخص فوق الـ60 سنة ويعاني من أمراض مزمنة وعنده أمراض في الجهاز المناعي من شأنها أن تضعفه، يأخذ بعد 3 أشهر من آخر جرعة لقاح أخذها بعض النظر عن رقمها كام».