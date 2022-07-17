رسالة عاجلة من«الصحة» لكبار السن بشأن موعد الجرعة الرابعة للقاح كورونا

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة متعلقة بالجرعة الرابعة التنشيطية من لقاح كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضرورة الحصول على الجرعة الرابعة من أي مركز تلقي لقاح كورونا، بدون التسجيل المسبق أو انتظار أي رسالة، ويمكن الحصول عليها بعد مرور 3 أشهر فقط من الجرعة الثالثة أو آخر جرعة تم الحصول عليها».

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، ومؤكدًا أن الفيروس ما زال يشكل خطرًا كبيرًا عليهم؛ نظرا لمناعة الجسم وضعفها، واللقاحات تعمل على تعزيز المناعة، حيث أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس ولكنها تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن ارتفاع اصابات كورونا ليس كبير ولكن يدعو لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، والارتفاع في إصابات كورونا ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، مؤكدا أن معظم الحالات هي متوسطة لكبار السن وخفيفة على معظم فئة الشباب، لذلك لابد من العودة مرة أخرى لاتباع كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خاصة في التجمعات الكبيرة، والمداومة على تطهير الأيدي في حال لمس الأسطح الخارجية.

السيدات الحوامل والحصول على لقاحات كورونا

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على السيدات الحوامل ضرورة الحصول على لقاحات كورونا وعدم الخوف أو القلق، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية أجازت حصولهم على اللقاح، وهو مفيد وآمن على الجنين ويحميه من خطر الإصابة بالفيروس بعد الولادة بمدة لا تقل عن ستة أشهر وفقا للإحصائيات التي أجريت.