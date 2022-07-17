هل تحتاج الجرعة الرابعة تسجيل على موقع لقاح كورونا مصر؟.. «الصحة» تجيب

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حقيقة تسجيل المواطنين على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان، للحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح، قائلا إن الجرعة الرابعة والحصول عليها لا يحتاج الى التسجيل المسبق على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، وكل من مر على تطعيمه 6 أشهر يذهب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا، والحصول على الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.

الجرعة الرابعة من لقاح كورونا في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مقرر تطعيمهم بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر فقط، لافتة إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نظرا لقلة مناعتهم، وعليهم مساعدة الدولة لتعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا ومتحوراته، التي تظهر من توقيت إلى آخر.

تسجيل لقاح كورونا في مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، وليس مصر فقط، ومتوسط الوفيات اليومي من 3 لـ4 وفيات وهو معدل قليل جدا، مشيرا إلى دور اللقاحات فى تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتا إلى أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة وهناك وفرة تصل إلى 60 مليون جرعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، ودعا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر.