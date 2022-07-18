حقائق لا تفوتك عن صواريخ هيمارس الأمريكية.. روسيا تؤكد تدميرها

أثارت صواريخ هيمارس الأمريكية التي سلمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ قرابة الشهر الجدل، فبعدما أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق نصر كبير ضد روسيا بعدما قصفت مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية قبل أيام، مستخدمة الصواريخ الأمريكية، لم يمر سوى أيام قليلة حتى أعلنت موسكو تدميرها لراجمة الصواريخ الأميركية هيمارس بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وردت وزارة الدفاع الأوكرانية بنشر مقطع فيديو يوضح العملية العسكرية لها صباح اليوم، ردا على التصريحات الأمريكية التي أعقبت العملية الأوكرانية التي وجهت ضربة موجعة للقوات الروسية التي تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي.

أبرز المعلومات حول هيمارس

وتزامنا مع حالة الجدل المتعلقة براجمة الصواريخ الأمريكية هيمارس، فإن «الوطن» تستعرض أبزر المعلومات المتعلقة بها وفقا لموقع «جلوبال فاير باور» المختص بالشؤون العسكرية:

- نظام صواريخي مدفعي عال الحركة.

- وحدة متنقلة يمكنها إطلاق عدة صواريخ دقيقة التوجيه في الوقت نفسه.

- أخف وزنا ويكون مثبتا على العجلات من راجمة الصواريخ المتعددة M270 المثبتة على الجنزير التي تم تطويرها في السبعينيات للقوات الأمريكية.

- تتمتع الراجمة التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا بمدى حوالي 80 كيلومترا.

- يمكنها حمل كبسولة واحدة محملة مسبقا تحتوي على 6 صواريخ موجهة عيار 227 ميلليمترا.

- يمكنها حمل كبسولة واحدة ضخمة محملة بصاروخ تكتيكي من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش(ATACMS).

- تتيح إزالة الكبسولة التي تم استهلاكها، وتحميل واحدة جديدة خلال دقائق.

نظام تحديد المواقع

- تتمتع الصواريخ بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بمدى يقارب ضعف مدى مدافع هاوتزر M777 التي أرسلتها الولايات المتحدة مؤخرًا إلى القوات الأوكرانية.