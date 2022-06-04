«الدفاع الروسية»: القوات الأوكرانية أحرقت كنيسة بدونباس

حمّلت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني مسؤولية الحريق الذي اندلع في كنيسة خشبية بمدينة سفياتوغورسك بجمهورية بدونيتسك اليوم، ونفت الوزارة تنفيذ القوات الروسية أي عمليات بالمنطقة.

الأوكرانيون يشعلون النار في الإسقيط الخشبي

وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية، قالت إنه خلال انسحاب وحدات لواء الهجوم الجوي 79 المحمول جوا للقوات الأوكرانية من المدينة، أضرم القوميون الأوكرانيون النار في الإسقيط الخشبي الذي يحمل اسم «جميع قديسي الأرض الروسية»، التابع لدير الجبل المقدس الواقع قرب سفياتوغورسك.

رشقة بالذخيرة الحارقة

وحسب البيان الذي نشرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية، وفقاً للمعلومات الواردة من السكان المحليين، تم إطلاق رشقة بالذخيرة الحارقة من مدفع رشاش من العيار الكبير مثبت على سيارة مصفحة أوكرانية من طراز كوزاك، صوب الجدران الخشبية للجزء ما تحت قبة المبنى.