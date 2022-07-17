«الدفاع الروسية»: تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ «هيمارس» الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنّ وحدات الجيش الروسي نجحت في تدمير معدات إطلاق لنظام صواريخ هيمارس الأمريكية في دونباس، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

القوات الروسية تواصل نقل قواتها وعتادها ومخازنها لماريوبول

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقرير إنَّ القوات المسلحة الروسية تعزز مواقعها الدفاعية في الأجزاء التي تمّ الاستيلاء عليها في جنوب أوكرانيا.

وأكدت المخابرات البريطانية أنَّ القوات الروسية تواصل نقل قواتها وعتادها ومخازنها الدفاعية بين مناطق ماريوبول وزابوريزهزيا وخيرسون.

القوات الأوكرانية تمارس ضغوطًا على الخط الدفاعي للقوات الروسية

وذكرت كذلك أنَّ القوات الأوكرانية تمارس ضغوطًا على الخط الدفاعي للقوات المسلحة الروسية في خيرسون منذ أكثر من شهر.

ووفقًا للوزارة البريطانية، فإن الحركة الدفاعية الروسية كانت على الأرجح قد تمت ردًا على الهجمات المتوقعة للقوات المسلحة الأوكرانية والهجمات التي نفذتها كييف ضد مراكز قيادتها وتجمعات قواتها.