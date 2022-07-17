بـ600 جنيه ولمدة 5 أيام.. تفاصيل رحلات الغردقة ضمن مبادرة «اعرف بلدك»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة رحلات جديدة إلى مدينة الغردقة، ضمن سلسلة الرحلات التي تنظمها تحت شعار «اعرف بلدك»، وفي ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة المستمر على تنظيم رحلات إلى مدن وسواحل مصر المختلفة.

وتستغرق مدة رحلة الغردقة 5 أيام بأربع ليال، خلال الفترة من 24 وحتى 28 يوليو الجاري، لمحافظات القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، القليوبية».

سعر رحلة الغردقة

وتبلغ قيمة الاشتراك برحلة الغردقة التابعة لمبادرة «اعرف بلدك» 600 جنيه لكل مشارك، شامل الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة، على أن يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي خلال الرحلة.

وتسدد قيمة الاشتراك من خلال التوجه شخصيا لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها المشارك، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مع ضرورة إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

شروط الاشتراك برحلة الغردقة

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

- عدم اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة نهائيا.

- عدم السماح بالتبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- عدم التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية نهائيا.

- تحدد الأولوية وفقًا لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها المتقدم في المحافظات المحددة.

كما شددت الوزارة على المتقدمين ضرورة التأكد من صحة البيانات، وأنه في حالة مخالفة البيانات المذكورة المتقدم أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يجرى مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

البرنامج السياحي لرحلة الغردقة

التجمع الساعة الواحدة صباحا فجر الأحد 24 يوليو من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

استقبال المشاركين على إفطار يوم 24 يوليو، والمغادرة عقب عشاء يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

يتضمن برنامج الرحلة زيارة السوق القديم والممشى بالإضافة مع جولات حرة.

ويحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي، الذي يجرى الاتفاق عليه وفقا لأي ظروف طارئة.

طريقة الاشتراك برحلة الغردقة

تسجل البيانات من خلال الرابط المتاح على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».