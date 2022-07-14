سياحة «الفلاي بورد».. الرجل الطائر يجذب السائحين على شواطئ الغردقة

جذبت لعبة «الفلاي بورد» السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ الغردقة، لمشاهدة «الرجل الطائر» في سماء المدينة، مع أشهر لاعب «فلاي بورد» في العالم، تزامناً مع احتفالات الفنادق والمنتجعات السياحية في محافظة البحر الأحمر، بعيد الأضحى المبارك.

ويحلق الرجل الطائر في الأجواء على شواطئ الغردقة، وسط تفاعل وتصفيق الجميع من المصريين والأجانب، الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

«الفلاي بورد» على شواطئ الغردقة

ومن جانبه، قال محمد عيد، مدير تسويق منتجعات سياحية كبرى بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن لعبة «الفلاي بورد» جذبت السائحين وسط إعجاب وتصفيق الجميع على شواطئ الغردقة، خاصةً السائحين الأجانب، الذين تفاعلوا مع لاعب «الفلاى بورد»، الذي يحلق لأعلى في سماء الغردقة، وسط تصفيق السائحين من المصريين والأجانب من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى.

«الفلاي بورد» يجذب السائحين

وأضاف حسام زهران، مدير منتجع سياحي بالغردقة، أن الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية شاهدوا استعراض أشهر لاعبي «الفلاي بورد» على شواطئ الغردقة، على أنغام الموسيقى، في أجواء احتفالية بعيد الأضحى، التي تمتد لنهاية الأسبوع الجاري بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.

أشهر لاعب «فلاي بورد» في العالم

ومن جانبه، قال مجدي عبدالغني، أشهر لاعب «فلاي بورد» في العالم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن لعبة «الفلاي بورد»، أو اللوح الطائر، هي استعراض بعمل حركات أثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه، يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم، من خلال موتوسيكل البحر.

وأضاف أنه سافر إلى فرنسا للتدريب على هذه اللعبة بواسطة مخترعها، ومكث هناك لفترة حتى أتقن اللعبة، وكان أول من يمارسها في مصر والشرق الأوسط، حتى أصبحت مصدر بهجة لجميع النزلاء بالفنادق وعلى شواطئ الغردقة، لافتاً إلى أنه تلقى عدداً من الدعوات من عدد من الدول الأوروبية والعربية، لتقديم استعراضات لعبة «الفلاي بورد»، معبراً عن ساعدته بأنه يمثل مصر في المحافل الدولية.