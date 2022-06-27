مستشار الرئيس: جائحة كورونا لم تنته.. وعلينا الاستمرار في الحذر والتعقيم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يمكن التأكيد حاليا بأن جائحة كورونا انتهت تماما، فلا تزال هناك إصابات موجودة بالفعل، ويجب الاستمرار في الحفاظ على الوقاية والحذر، لافتا إلى أن مصر وفرت جميع أنواع اللقاحات بدعم رئاسي ونتج عنه الحد من تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

2.5 مليون مواطن مصري حصلوا على الجرعة الثالثة

وأوضح «تاج الدين» في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أكثر من 2.5 مليون مواطن مصري حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لافتا إلى أن عملية توزيع اللقاحات تجرى إدارتها من خلال منظومة متكاملة ومؤمنة على أعلى مستوى، مطالبا كل من لم يحصل على اللقاح بسرعة الحصول عليه وكل من مر على تلقيحه 6 أشهر عليه الحصول على الجرعة الثالثة.

قرار توزيع الجرعة الرابعة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن قرار توزيع الجرعة الرابعة من لقاح كورونا يرتكز على عدة عوامل منها زيادة أعداد الحالات المصابة، أو شدة المرض واحتياج المرضى لدخول المستشفيات، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تأخذ جميع احتياطاتها الاستراتيجية والوقائية ضد الفيروسات الجديدة، خاصة أن الفيروسات في تحور وتطور مستمر.

انتشار الفيروسات ودرجة خطورتها

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تحدد انتشار الفيروسات ودرجة خطورتها، منها حالات جدري القرود وإصابات كورونا على مستوى العالم.