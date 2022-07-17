«التنمية المحلية»: حملات يومية بالمحافظات لضبط المخالفين للتعريفة الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزير يتواصل يوميا مع كافة المحافظين لحثهم على متابعة أسعار التعريفات الجديدة لوسائل النقل في المحافظات المصرية المختلفة: «الحملات مستمرة على محطات الوقود ومواقف الميكروباصات لضبط المخالفين».

قاسم: التعريفة المقررة من 5 لـ7%

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة قاما بالمرور على مواقف محافظة الجيزة اليوم؛ للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة المقررة من قبل المحافظة، كما تم استلام 122 شكوى بمبادرة صوتك مسموع تفيد بمغالاة بعض السائقين في تعريفة الركوب: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائقين الذين لم يلتزموا بالتعريفة المقررة التي تتراوح بين 5 و7%».

نشر الأرقام الخاصة بمبادرة صوتك مسموع لاستلام الشكاوى

واستطرد: «منذ تحريك الأسعار، تم نشر الأرقام الخاصة بمبادرة صوتك مسموع من أجل استلام شكاوى المواطنين بالمحافظات المختلفة، وجالنا خلال الـ4 أيام الماضية 122 شكوى، وتم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، ومن أبرز المحافظات التي قدمت شكاوى كانت القاهرة والإسكندرية والجيزة».

وأوضح أن هناك 30 سيارة ميكروباص تم سحب تراخيصهم في محافظة الجيزة وحدها لعدم التزام سائقيها بالتعريفة المحددة سلفا، كما كان هناك حرص من كافة سائقي الميكروباصات على وضع الملصق الخاص بسعر التعريفة على حسب خطوط السير المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع: «الإجراءات القانونية للمخالفين تعتمد على سحب تراخيص السيارات المخالفة لتعريفة الركوب المحددة، ومستمرون في إطلاق حملاتنا على مستوى الـ27 محافظة حتى يلتزم الجميع بالتعريفة المقررة».