محافظ الشرقية يفاجئ موقف سيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب

فاجأ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موقف الزقازيق / أبو حماد بمدينة الزقازيق للإطمئنان على إلتزام السائقين بتطبيق تعريفه الركوب الجديدة عقب إعتمادها من المحافظة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود ، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب

إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكداً على سائقي سيارات الأجرة الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية قائلاً لن أسمح بإستغلال المواطنين.

شن حملات مفاجئة على المواقف والطرق

أكد المحافظ على الأستاذ سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامة للمرور بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة إنتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكداً على ضبط السيارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر على السيارة موضحاً بها خط السير وتعريفة الركوب ، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.