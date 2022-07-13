تعريفة ركوب المواصلات في محافظة بني سويف بعد تحريك أسعار البنزين

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذا بين المحافظة والمحافظات الأخرى ، وذلك بزيادة تتراوح من 5 إلى 7 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب تحريك اسعار المنتجات البترولية (البنزين والسولار والمازوت) والتي اقرتها الحكومة صباح اليوم الأربعاء.

لجنة لدراسة وتحديد الزيادة المناسبة في أسعار أجرة المواصلات في محافظة بني سويف

و اجتمعت اللجنة التي وجه المحافظ بتشكيلها برئاسة اللواء جمال مسعود السكرتير العام، وضمت المرور والمواقف ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من التنفيذيين المعنيين، والتي قامت بدراسة وتحديد الزيادة المناسبة لكل الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك من خلال الالتزام بمعايير وضوابط تراعي مصلحة كافة الأطراف المواطنين والسائقين أو أصحاب السيارات الأجرة، بحيث تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية .

أسعار أجرة الموصلات في محافظة بني سويف

وحددت اللجنة التعريفة الجديدة، على النحو التالي : أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 2 جنيه، و2.5 جنيه لشرق النيل، و3.75 جنيه ابن بيتك، و9جنيهات للتاكسى داخل المدينة، و17 جنيها للتاكسى بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بنى سويف والمراكز فقد تم تحديدها 5.5 جنيه لخط بني سويف/ الواسطى، و 2.5 جنيه لخط بني سويف / ناصر، و 6.5 جنيه لخط بني سويف /الفشن، و3.75جنيهات لخط بني سويف / إهناسيا، و6.5 جنيهات خط بني سويف / سمسطا، و3.75 جنيهات لخط بنى سويف /ببا"، وتم زيادة تعريفة الأجرة الداخلية بين( قرى إلى مراكز ) بزيادة تتراوح من 25 قرشا إلى 50 قرشا.

أسعار أجرة الموصلات بين محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة

وبالنسبة للأجرة بين المحافظة ومواقف المحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحو التالى: 32 جنيها للمنيب، و29 جنيها لحلوان، و34 جنيها للمرج، و 30جنيها لأكتوبر، و34 جنيها للسلام ، و34 جنيها عبود، و29 جنيها للمنيا، 8.5 جنيه للفيوم زراعي، و9 جنيه للفيوم صحراوي.

لجنة لمتابعة حالة المواقف ومحطات الوقود في بني سويف

وقامت لجنة ميدانية "تنفيذا لتوجيهات المحافظ " برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، بتفقد عدد من مواقف السيارات، ومحطات الوقود ، للاطمئنان على انتظام الخدمات ، حيث تم متابعة تعليق بانرات داخل المواقف بها تعريفة الأجرة الجديدة ، مع التنسيق مع المرور للإلزام السائقين بوضع استيكرات وملصقات على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة

كما وجه محافظ بني سويف بتفعيل غرفة العمليات والأزمات والخطوط الساخنة لتلقى شكاوي المواطنين والتعامل بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية مع أية مخالفات في هذا الشأن،مع تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور والتموين

يذكر أن لجنة التسعير التلقائى المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى قد قررت تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع" يوليو /سبتمبر 2022" حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى: 8 جنيه للتربنزين 80 "بدلاً من 7.5)و 9.25جنيه للتر البنزين 92 "بدلاً من 8.75" و 10.75 جنيه للتر بنزين 95 " بدلاً من 9.75"، و7.25 للتر السولار والكيروسين " بدلاً من 6.75" ، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن ، مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.