أسعار تعريفة ركوب المواصلات من الجيزة إلى المواقف الرئيسية

حددت محافظة الجيزة، تعريفة ركوب خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار المنتجات.

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير الميكروباص الداخلي من ميدان الجيزة

وتستعرض «الوطن»، تعريفة ركوب خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية بمحافظة الجيزة، بعد أن جرى إعلانها وتعليقها بكافة المواقف وهي كالتإلى:

- تعريفة الركوب من ميدان الجيزة إلى نهاية الهرم أو فيصل بزيادة 25 قرشا لتصبح 4 جنيهات بدلاًً من 3 جنيهات و75 قرشا.

- تعريفة الركوب من ميدان الجيزة إلى الوراق- كورنيش بزيادة 25 قرشا لتصبح 3 جنيهات ونصف بدلاًً من 3 جنيهات و25 قرشا.

- تعريفة الركوب من ميدان الجيزة إلى المعادي - حلوان، بزيادة 50 قرشا لتصبح 6 جنيهات بدلاًً من 5 جنيهات و50 قرشا.

- تعريفة الركوب من ميدان الجيزة إلى 6 أكتوبر، بزيادة 50 قرشا لتصبح 7 جنيهات و50 قرشا بدلاًً من 7 جنيهات.

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير الميكروباص الداخلي من ميدان المنيب

- تعريفة الركوب من ميدان المنيب إلى مدينة السلام دائري، بزيادة 50 قرشا لتصبح 7 جنيهات و25 قرشا بدلاً من 6جنيهات و75 قرشا.

- تعريفة الركوب من ميدان المنيب إلى التجمع دائري، بزيادة 50 قرشا لتصبح 5 جنيهات و75 قرشا بدلاً من 5 جنيهات و25 قرشا.

- تعريفة الركوب من ميدان المنيب إلى القصر العيني، بزيادة 25 قرشا لتصبح 3 جنيهات و50 قرشا بدلاً من 3 جنيهات و25 قرشا.

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير الميكروباص الداخلي من الوراق

- تعريفة الركوب من الوراق إلى رمسيس، بزيادة 25 قرشا لتصبح 3 جنيهات و25 قرشا بدلاً من 3 جنيهات.

- تعريفة الركوب من الوراق إلى المؤسسة، بزيادة 25 قرشا لتصبح 3 جنيهات و25 قرشا بدلاً من 3 جنيهات.

- تعريفة الركوب من الوراق إلى التحرير، بزيادة 25 قرشا لتصبح 3 جنيهات و25 قرشا بدلاً من 3 جنيهات.

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير الميكروباص الداخلي من إمبابة

- تعريفة الركوب من إمبابة إلى العتبة، بزيادة 25 قرشا لتصبح 3 جنيهات و25 قرشا بدلاً من 3 جنيهات.

- تعريفة الركوب من إمبابة إلى سوق العبور، بزيادة 50 قرشا لتصبح 6 جنيهات و25 قرشا بدلاً من 5 جنيهات و75 قرشا.

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير الميكروباص الداخلي من بولاق الدكرور

- تعريفة الركوب من بولاق الدكرور إلى الإسعاف، بزيادة 25 قرشا لتصبح 3 جنيهات بدلاً من جنيهان و75 قرشا.

- تعريفة الركوب من بولاق الدكرور إلى عبود، بزيادة 25 قرشا لتصبح 5 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات و75 قرشا.