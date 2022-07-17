بريد الوطن .. اسمع لهن
كتب:
الوطن
09:39 م | الأحد 17 يوليو 2022
صورة تعبيرية
إنه من كيدكنْ
تطغى القلوب إذا تظنْ
تشقى الصدورُ إذا تحنْ
ترقى النفوس بما تُكنْ
فاعزف نهارك طيف لحنْ
من ضلعك المعووج جئنا
وبصدرك الفضفاض نهدأ نستكن
فأقبل علينا مهللا
واخفض جناحك للهوى
وارفق بهنْ
سامح لطف الله
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