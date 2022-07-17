بريد الوطن .. اسمع لهن

إنه من كيدكنْ

تطغى القلوب إذا تظنْ

تشقى الصدورُ إذا تحنْ

ترقى النفوس بما تُكنْ

فاعزف نهارك طيف لحنْ

من ضلعك المعووج جئنا

وبصدرك الفضفاض نهدأ نستكن

فأقبل علينا مهللا

واخفض جناحك للهوى

وارفق بهنْ

سامح لطف الله

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