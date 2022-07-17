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محمود مسلم

بريد الوطن .. اسمع لهن

كتب:

الوطن
09:39 م | الأحد 17 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

إنه من كيدكنْ

تطغى القلوب إذا تظنْ

تشقى الصدورُ إذا تحنْ

ترقى النفوس بما تُكنْ

فاعزف نهارك طيف لحنْ

من ضلعك المعووج جئنا

وبصدرك الفضفاض نهدأ نستكن

فأقبل علينا مهللا

واخفض جناحك للهوى

وارفق بهنْ

                                                                             سامح لطف الله 

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