الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز أمن الدولة والمدعي العام

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمرا تنفيذيا بإقالة رئيس جهاز أمن الدولة والمدعي العام، وفقا لموقع مكتب الرئاسة الأوكرانية بحسب ما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، إن روسيا بدأت الحرب في أوكرانيا ولا تريد إنهائها.

تغيير تكتيكات القوات الروسية

وتعمل القوات الروسية في خيرسون بجنوب أوكرانيا، على تغيير تكتيكاتها، وتحاول الآن الاختباء خلف السكان المدنيين، وفقا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت قيادة العمليات في الجنوب، إن الجنود الروس ينتشرون في مناطق مكتظة بالسكان على أمل ألا تشن أوكرانيا ضربات على المناطق التي يعيش فيها شعبها.

الجيش الروسي يواصل هجماته على جزيرة زميني

وأضافت أن الجيش الروسي يواصل هجماته الدورية على جزيرة زميني في محاولة لخلق وهم بالسيطرة على الجزيرة، وفي الليل قصفت قاذفتان من طراز Su-24 بقايا معدات العدو في الجزيرة مرة أخرى.