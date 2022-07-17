عضو بـ«الشيوخ»: بايدن يغازل العرب خلال لقاءاته بجدة.. والشرق الأوسط ليس منطقة فراغ

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث عن وجود فراغ في الشرق الأوسط، ومن ثم كانت رحلته للمملكة العربية السعودية، موضحًا أن بداية خطاب بايدن في قمة جدة كانت الحديث عن الجنود القتلى الأمريكيين في المنطقة، وأشاد بهم ورثاهم.

الشرق الأوسط ليس منطقة فراغ

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن بداية كلمات الرؤساء والقادة العرب داخل القمة كانت تظهر أن الشرق الأوسط ليس منطقة فراغ، وهناك تنسيق كبير جرى، كما أنه حدث اتفاق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هذه القمة سنوية، متسائلًا: «هل يمكن أن تكون مجموعة التسعة جزءًا من هذه القمة الدورية؟ وهل يمكن أن تكون نواة لما هو أكبر؟».

تصريحات بايدن فيها بعض الغزل والعطايا

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن جميع التكهنات حول الناتو العربي والشرق أوسطي ثم الدولي لم يتم ذكرها خلال قمة جدة، كما أن القيادات العربية الحالية ليس التي كانت تهرول للولايات المتحدة الأمريكية من قبل؛ فالقيادات العربية اجتمعت بشرم الشيخ لتحديد الرؤى، موضحًا أن تصريحات بايدن خلال لقاءاته الثنائية بالمملكة العربية السعودية فيها بعض الغزل والعطايا.