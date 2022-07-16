عبد المنعم سعيد: توجد حركة إصلاحية «جبارة» وإيجابية في المنطقة حاليا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إننا نعيش أياما استثنائية وتاريخية، وما بعدها يكون مختلفا عما قبلها في العالم، موضحًا أن قمة جدة تعكس ما تغيَّر وتحرك في المنطقة، فالمنطقة التي يأتي إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن تختلف عن التي يعرفها من خلال مراكز الأبحاث الأمريكية، موضحًا أن هناك حركة إصلاحية جبارة تجري في المنطقة حاليًا، فهناك ثورة صناعية جبارة في المملكة السعودية وفي مصر، وهناك تغيرات هيكلية اقتصادية إيجابية متفاوتة تجري حاليًا في العالم العربي.

ما حدث وما سمي بالربيع العربي لن يتكرر مرة أخرى

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، من جدة، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن ما حدث وما سُمي بالربيع العربي لن يتكرر مرة أخرى، وما حدث وإن كان خروجا جماهيريا كبيرا لكن لم يكن له مشروع واضح إلا ما حدث فيما بعد عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مصر وعن طريق الأمير محمد بن سلمان في السعودية وغيرهم من الزعماء في العالم العربي، والتحول الذي تم يدرك ويشهر الآن، كما أن معتقدات الرئيس الأمريكي جو بايدن، تغيرت مؤخرًا نحو الشرق الأوسط.

بايدن يسعى للاقتراب من السعودية ومصر

وأوضح الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن مقال جو بايدن الذي نشره في واشنطن بوست قبل الزيارة للمملكة تبرير للزيارة وبه مراجعات أساسية، كما أن تصريحاته بقمة جدة للأمن والتنمية تؤكد أنه يسعى لإعادة وضع أولويات المنطقة بطريقة مغايرة منها الاقتراب من العالم العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية ومصر، كما أن زيارة الرئيس الأمريكي لا تختلف عن زيارات غيره من الرؤساء السابقين، ولكن الجديد أنه توجه للضفة الغربية؛ لعلمه أن حركة حماس في حالة تناقض وجودي مع السلطة الفلسطينية، الانقسام الفلسطيني الداخلي أكبر عقبة حقيقية ضد أي حل توافقي في المجتمع الدولي.