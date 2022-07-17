غانا تعلن أول انتشار لمرض فيروس ماربورج ووفاة شخصين

أعلنت غانا، أول ظهور لمرض فيروس ماربورج في البلاد، بعد أن أكد مختبر تابع لمنظمة الصحة العالمية النتائج السابقة.

وتلقى معهد باستير في داكار بالسنغال، عينات من كل مريضين من منطقة أشانتي الجنوبية في غانا -متوفين وغير مرتبطين- ظهرت عليهم أعراض تشمل الإسهال والحمى والغثيان والقيئ، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وأيد المختبر النتائج من معهد نوغوتشي التذكاري للأبحاث الطبية، الذي أشار إلى أن مرضهم كان بسبب فيروس ماربورج، وإحدى الحالات لرجل يبلغ من العمر 26 عامًا دخل المستشفى في 26 يونيو 2022 وتوفي في 27 يونيو.

أما الحالة الثانية فتتعلق برجل يبلغ من العمر 51 عامًا ، قدم إلى المستشفى في 28 يونيو وتوفي في نفس اليوم، طلبت كلتا الحالتين العلاج في نفس المستشفى في غضون أيام من بعضهما البعض وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية.

نشر فريق من خبراء الصحة العالمية خلال اليومين المقبلين فى غانا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه سيتم نشر فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية خلال اليومين المقبلين لتوفير التنسيق وتقييم المخاطر وتدابير الوقاية من العدوى، إضافة إلى فريق تحقيق وطني مشترك في منطقة أشانتي وكذلك السلطات الصحية الغانية من خلال نشر الخبراء

قال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: «منظمة الصحة العالمية تعمل على الأرض لدعم السلطات الصحية، والآن بعد الإعلان عن تفشي المرض، نقوم بحشد المزيد من الموارد للاستجابة».

وقد تم تحديد أكثر من 90 مخالطا، بما في ذلك العاملون الصحيون وأفراد المجتمع، ويجري رصدهم.

ماربورج هي حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا الأكثر شهرة وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها اكتشاف المرض الحيواني في غرب إفريقيا.

ماربورج ينتقل إلى الإنسان من خفافيش الفاكهة

وكانت غينيا أكدت حالة واحدة في تفشي تم الإعلان عنه في 16 سبتمبر 2021، بعد خمسة أسابيع من اكتشاف الحالة الأولية.

جدير بالذكر، أن الإبلاغ عن حالات تفشي وحالات متفرقة من ماربورج في أفريقيا في أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، تواصلها مع البلدان المجاورة عالية الخطورة وهي في حالة تأهب.

ينتقل ماربورج إلى الإنسان من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.