رئيس التحرير

محمود مسلم

إسلام عنان: وفيات فيروس ماربورج 80%.. ولم يصل إلى شمال إفريقيا ومصر

كتب:

شريف سليمان
10:58 ص | الجمعة 15 يوليو 2022
فيروس ماربورج

فيروس ماربورج

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ فيروس ماربوبرج من فيروسات الحمى النزفية، حيث تبدأ بصداع وغثيان وألم في البطن، وبعد أسبوع يحدث نزيف، ليتعرض الإنسان لتداعيات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، مشيرًا إلى أن نسب وفاة الفيروس عالية وتصل إلى 80%، لكنه فيروس صعب الانتشار. 

230 إصابة إصابات أخطر موجة

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هناك حالتان في غرب إفريقيا، وفي العام الماضي كان هناك إصابة في نفس المكان، وأعلى موجة لماربورج تم نقل العدوى فيها إلى 230 شخصا، وجرى اكتشافه في ألمانيا في ستينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن الفيروس قديم، ورغم ذلك، فإنه لم يصبيب عددا كبيرا من البشر».

التهويل بشأن فيروس ماربورج لا مبرر له

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الفيروس مثله كأي فيروس نزفي، حيث يصيب الإنسان بالجفاف، ولا تكون هناك مياه في الوجه، ومن ثم فإن المصاب به يشبه الشبح، وفقا لما جاء في بعض المراجع العلمية، ولكن التهويل بشأنه ليس مبررا، «كل يوم، نقرأ ونتابع أخبارا على منصات التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالعلم، لكنها مفيدة لأصحابها في جذب القراءات».

وأوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس ماربورج لم يظهر في شمال إفريقيا ومصر، حيث ينتقل من نوع معين من الخفافيش: «كلما تعاملنا مع الحيوانات البرية تظهر فيروسات وأمراض نحن في غنى عنها، وأتمنى وقف التعامل مع الحيوانات البرية لأن العالم كله رأى ما يحدث من وراء هذا الأمر».

اقرأ المزيد:

«صباح الخير يا مصر» يجري جولة بقلعة صلاح الدين الأيوبي (فيديو)

«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن ثورة 30 يونيو: حطمت طموحات الإخوان

جولة لـ«صباح الخير يا مصر» في دير الأنبا سمعان بالمقطم (فيديو)

الصحة العالمية ترصد أول إصابة بفيروس «ماربورج».. مرض شديد العدوى

«صباح الخير يا مصر» يحتفي بذكرى انطلاق أول بث للإذاعة المصرية «فيديو»

رئيس "دار الكتب" يبحث التعاون مع مركز "الشرق الأوسط" بجامعة ماربورج

«صباح الخير يا مصر» يحيي ذكرى رحيل «سمراء النيل» مديحة يسري «فيديو»

بعد "طوارئ مطار القاهرة" بسببه.. 10 معلومات عن فيروس "ماربورج"

نائب رئيس جامعة عين شمس يلتقى وفدا من جامعة ماربورج الألمانية

ما الفرق بين فيروسي ماربورج وإيبولا الذي عاد بعد 25 عاماً؟

«الصحة العالمية» عن فيروس ماربورج: أعراضه عنيفة ويمكنه الانتشار
بقلم شريف سليمان