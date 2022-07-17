«تموين الإسكندرية»: 200 مخبز فقط يعمل بالسولار في المحافظة

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، إن تكلفة إنتاج الخبز المدعوم، يجر احتسابها ومراجعتها دائمًا من كل النواحي سواء الكهرباء أو غيرها من العناصر، لكن على الرغم من تحريك سعر السولار، فإن نسبة كبيرة من المخابز لم تعد تعمل بالسولار، وأصبحت تعمل بالغاز الطبيعي، وإن ظلت نسبة قليلة منها لازالت تعمل بالسولار، موضحًا أن نسبة المخابز التي تعمل بالسولار في الإسكندرية، لا تتجاوز 10%، من إجمالي عدد المخابز في المحافظة، إذ يوجد من 180 لـ200 مخبز فقط يعملون بالسولار.

جار استكمال إعداد الدراسات اللازمة لتحويل بقية المخابز للغاز

وأضاف «سعد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «on»، أنه جار استكمال إعداد الدراسات اللازمة لتحويل بقية تلك المخابز البالغة نحو 200 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي في المحافظة، ضمن خطة ضخمة تستهدف تحويل كل المخابز على مستوى الجمهورية، للعمل بالغاز الطبيعي لتوفير تكلفة دعم السولار، كما أن طريقة احتساب استهلاك السولار بالنسبة، للمخابز التي لازالت تعمل به، يتم على أساس 10.5 لتر مقابل كل جوال من الدقيق، يتم صرفهم من محطات الوقود.

عيش «الماو» يعتمد على دقيق أكثر من الردة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه يجر صرف الوقود لهم بآليات دقيقة ومحددة لكن جوال بحسب استهلاك المخبز، فأسعار الغاز الطبيعي ثابتة، ولم تتغير، مؤكدًا أن عيش «الماو» يعتمد على دقيق أكثر من الردة، ويتم بيع الخبز العادي والماو بنفس السعر 5 قروش، وأن استهلاك كل نوع من السولار يختلف عن الاخر فخبز «الماو» يستهلك 12.5 لتر من السولار مقابل كل غريف بينما يستهلك النوع السائد في المحافظات ما يقرب من 10.5 لتر من السولار مقابل كل جوال.

وأشار إلى أن المخابز التي لازالت تعمل بالسولار تم تحريك التكلفة لديها بما يقدر بنحو 6 جنيهات للجوال، بالنسبة لخبز «الماو» بتكلفة 18 قرشا و62 مليما، للرغيف بعد زيادة السولار.