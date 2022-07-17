سعر زيت التموين في شهر يوليو 2022.. ثابت على البطاقة

يشهد سعر زيت التموين ضمن قائمة السلع التموينية عن شهر يوليو 2022، استقرارا في سعره الرسمي الذي حددته وزارة التموين بمنافذ البقالين على مستوى الجمهورية، والذي يصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ضمن حصصم التموين المستحقة لهم شهريا.

سعر زيت التموين في شهر يوليو 2022

ويبلغ سعر زيت التموين في شهر يوليو 2022 للزجاجة التي تزن 800 مللي 23 جنيهًا على بطاقة التموين للمواطن، فيما يأتي سعرها للبقال التمويني عند 22.75 جنيه، إذ تقر وزارة التموين ربع جنيه هامش ربح للبقال على كل زجاجة زيت تباع للمواطن بالبطاقة.

الحد الأقصى لكمية زيت التموين لكل أسرة

تحدد وزارة التموين، حصة بطاقة التموين من الزيت حسب عدد أفراد البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات للأسرة، حيث يحصل كل فرد مدرج على بطاقة التموين على زجاجة زيت واحدة طوال الشهر، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت فقط للبطاقة الواحدة بناءا على القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والذي حدد الحد الأقصى لزجاجات الزيت المصروفة للبطاقة التموينية.

ضح 3 آلاف طن زيت يوميا لتوفير احتياجات المواطنين

وتقوم مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين، يوميا بضخ 3 آلاف طن زيت لمنافذ البقالين، من أجل توفير احتياجات المواطنين من الزيت على البطاقات التموينية، بالسعر الرسمي المحدد من الوزارة.

فيما اكتفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ أكثر منذ شهر يوليو الماضي بإنتاج زجاجة الزيت وزن 800 مللي فقط بسعر 23 جنيها، ووقف إنتاج وزن 1 لتر من قبل شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي كانت تباع للمواطن بسعر 25 جنيها على بطاقة التموين.