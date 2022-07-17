معنى رسالة «رقم المحمول تحت المراجعة» لتحديث بطاقة التموين.. مصدر يجيب

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، عن معنى الرسالة التي يظهرها موقع دعم مصر الرسمي، بعد تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، التي تنص على أن رقم المحمول تحت المراجعة؟ إذ يتساءل أصحاب البطاقات عن مدى قبول رقم المحمول الذي تم تسجيله، وهل أن كلمة «تحت المراجعة» تعني رفض أم قبول الرقم؟

معنى رسالة رقم المحمول تحت المراجعة على موقع دعم مصر

ويعتبر سؤال: «قمت بتسجيل الموبايل وظهرت لي رسالة عبر موقع دعم مصر تفيد أن الطلب تحت المراجعة، ماذا يعني ذلك»، من الأكثر الأسئلة شيوعا التي يرددها أصحاب البطاقات التموينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أن إظهار موقع دعم مصر رسالة رقم المحمول تحت المراجعة، معناها أنه تم قبول الرقم المحمول الذي أدخله صاحب البطاقة التموينية، وأن سيستم الموقع يجري مراجعته مع شركة الاتصالات التابعة له، للتأكد من كون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة.

وأضاف المصدر: «طالما أنه لم يقم بإظهار رسالة أن الرقم مرفوض إذا قام صاحب البطاقة بتسجيل رقم محمول غير مسجل باسمه، فإن ذلك معناه إما قبول الرقم مباشرة أو مراجعته في مدة زمنية قدرها 72 ساعة للتأكد من تسجيله باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وبناء على المهلة التي حددها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على البطاقة التموينية هو 31 يوليو الجاري، خاصة بعد قرار مد المهلة من 30 يونية الماضي، من أجل منح أصحاب البطاقات التموينية الفرصة لاستكمال تسجيل رقم الهاتف المحمول وتحديث بطاقة التموين.